Даррен Тилл – о срыве боя на UFC в Лондоне: «Я как Тайсон Фьюри: помните, когда он проходил через депрессию?»

Экс-претендент на титул в полусреднем весе Даррен Тилл рассказал о состоянии после отмены боя на UFC в Лондоне. Тилл был вынужден сняться с поединка против Джека Херманссона из-за травмы.

«Это так расстраивает. Я рад тому, как продвигаются английские ММА, рад видеть всех этих многообещающих проспектов. Тома Аспинэлла, Пэдди Пимблетта, Мухаммеда Мокаева, всех этих парней. Я так счастлив видеть их в том положении, в котором они находятся. Но в то же время это чертовски расстраивает меня, потому что я знаю свой потенциал. Никого не виню, но я лучший, и я это знаю.

Сейчас у меня чертовски депрессивное время. Чувствую, что я как . Помните, когда он проходил через депрессию? И я чувствую, что это то, где я сейчас. Я не пью и не принимаю наркотики, это не мой путь. Но все это просто заставляет чувствовать себя чертовски подавленным», – сказал Тилл.

Даррен Тилл из-за травмы выбыл из поединка против Джека Херманссона