Ян Блахович – о желании Прохазки драться с Тейшейрой: «Он нарушил самурайский кодекс»

Бывший чемпион в полутяжелом весе прокомментировал желание чемпиона провести незамедлительный реванш с .

«Я не эксперт, но если вы начнете читать о самурайской культуре и подобных вещах, то поймете, что он нарушает правила. Иржи верит в это, он живет по-самурайски, поэтому он не придерживался этого кодекса: по моему мнению и тому, что я знаю о самураях.

Он сказал, что я сейчас для него самая большая проблема. Самураи всегда ищут самую большую проблему, и если они ее находят, то хотят бороться с этой проблемой. Так что, если он сказал, что я самая большая проблема, он лжет, или я не знаю, о чем он думает сейчас, когда изменил решение. Это вопрос к нему», – сказал Блахович.

Ранее Прохазка заявил, что в следующем бою хочет снова встретиться с Тейшейрой, которого победил сабмишеном в июне и стал чемпионом промоушена.

Усман нацелен на переход в полутяжелый вес: «Это будет Прохазка, Блахович, или кто-то другой»