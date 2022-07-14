Легендарный боец Буакав Банчамек подписал контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle

Боец Буакав Банчамек, который также известен под прозвищем По Прамук, подписал контракт с американской лигой кулачных боев Bare Knuckle FC.

Буакава многие считают величайшим бойцом в истории тайского бокса. 40-летний Банчамек неоднократно становился чемпионом мира по различным версиям, первым в истории дважды выигрывал Гран-при K-1 World Max.

Всего в его активе 239 побед, 24 поражения и 12 ничьих. Для Буакава это будет дебют на голых кулаках.

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