Кард Top Dog 15 — кто дерется, список всех участников турнира 16 июля

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16 июля в Москве пройдет 15-й номерной турнир кулачной лиги Top Dog. В главном поединке Владислав Туйнов подерется против Павла Шелеста. В со-главном событии встретятся Максим Федоров и Марсель Ханов.

Главный кард Top Dog 15

  • Владислав Туйнов — Павел Шелест
  • Максим Федоров — Марсель Ханов
  • Валерий Заботин — Денис Дула
  • Шахгириев Суламбек — Артур Свиридов
  • Валерий Особов — Умар Муртазалиев
  • Олег Фомичев — Эмин Рахиб

Предварительные бои:

  • Евгений Шишков — Мельник
  • Амин Газимагомедов — Кантемир Каладоков
  • Давид Аватисян — Ильмиямин Джаватов
  • Андрей Борисов — Владислав Соболев
  • Дмитрий Спивак — Грайр Оганнисян

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