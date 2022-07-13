Кард Top Dog 15 — кто дерется, список всех участников турнира 16 июля

16 июля в Москве пройдет 15-й номерной турнир кулачной лиги Top Dog. В главном поединке Владислав Туйнов подерется против Павла Шелеста. В со-главном событии встретятся Максим Федоров и Марсель Ханов.
Главный кард Top Dog 15
- Владислав Туйнов — Павел Шелест
- Максим Федоров — Марсель Ханов
- Валерий Заботин — Денис Дула
- Шахгириев Суламбек — Артур Свиридов
- Валерий Особов — Умар Муртазалиев
- Олег Фомичев — Эмин Рахиб
Предварительные бои:
- Евгений Шишков — Мельник
- Амин Газимагомедов — Кантемир Каладоков
- Давид Аватисян — Ильмиямин Джаватов
- Андрей Борисов — Владислав Соболев
- Дмитрий Спивак — Грайр Оганнисян