Кард Top Dog 15 — кто дерется, список всех участников турнира 16 июля

16 июля в Москве пройдет 15-й номерной турнир кулачной лиги Top Dog. В главном поединке Владислав Туйнов подерется против Павла Шелеста. В со-главном событии встретятся Максим Федоров и Марсель Ханов.

Главный кард Top Dog 15

Владислав Туйнов — Павел Шелест

Максим Федоров — Марсель Ханов

Валерий Заботин — Денис Дула

Шахгириев Суламбек — Артур Свиридов

Валерий Особов — Умар Муртазалиев

Олег Фомичев — Эмин Рахиб

Предварительные бои: