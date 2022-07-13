Где смотреть Top Dog 15 Валера — Ураган 2: когда, во сколько начало прямой трансляции 16 июля

16 июля в Москве, в «Вегас Сити Холл», пройдет турнир по кулачным боям Top Dog FC 15. В главном поединке Владислав Туйнов подерется против Павла Шелеста. В со-главном событии встретятся Максим Федоров и Марсель Ханов.
В главном карде также пройдет реванш между Валерием Заботиным и Денисом Дулой
Где смотреть Top Dog 15
Прямая трансляция турнира начнется 16 июля в 19:00 по московскому времени. Посмотреть Top Dog 15 можно на площадках:
- Ростелеком (Интерактивное ТВ);
- Платформа Wink (по подписке);
- Кинопоиск HD (по подписке);
- Яндекс Спорт (по подписке).
Главный кард Top Dog 15 выглядит следующим образом:
- Владислав Туйнов — Павел Шелест
- Максим Федоров — Марсель Ханов
- Валерий Заботин — Денис Дула
- Шахгириев Суламбек — Артур Свиридов
- Валерий Особов — Умар Муртазалиев
- Олег Фомичев — Эмин Рахиб