Где смотреть Top Dog 15 Валера — Ураган 2: когда, во сколько начало прямой трансляции 16 июля

16 июля в Москве, в «Вегас Сити Холл», пройдет турнир по кулачным боям Top Dog FC 15. В главном поединке Владислав Туйнов подерется против Павла Шелеста. В со-главном событии встретятся Максим Федоров и Марсель Ханов.

В главном карде также пройдет реванш между Валерием Заботиным и Денисом Дулой

Где смотреть Top Dog 15

Прямая трансляция турнира начнется 16 июля в 19:00 по московскому времени. Посмотреть Top Dog 15 можно на площадках:

Ростелеком (Интерактивное ТВ);

Платформа Wink (по подписке);

Кинопоиск HD (по подписке);

Яндекс Спорт (по подписке).

Главный кард Top Dog 15 выглядит следующим образом: