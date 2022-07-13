Где смотреть Top Dog 15 Валера — Ураган 2: когда, во сколько начало прямой трансляции 16 июля

Теги Top Dog FC Кулачные бои Поп ММА Валера Заботин Top Dog 15 Бокс/MMA/UFC

16 июля в Москве, в «Вегас Сити Холл», пройдет турнир по кулачным боям Top Dog FC 15. В главном поединке Владислав Туйнов подерется против Павла Шелеста. В со-главном событии встретятся Максим Федоров и Марсель Ханов.

В главном карде также пройдет реванш между Валерием Заботиным и Денисом Дулой

Где смотреть Top Dog 15

Прямая трансляция турнира начнется 16 июля в 19:00 по московскому времени. Посмотреть Top Dog 15 можно на площадках:

  • Ростелеком (Интерактивное ТВ);
  • Платформа Wink (по подписке);
  • Кинопоиск HD (по подписке);
  • Яндекс Спорт (по подписке).

Главный кард Top Dog 15 выглядит следующим образом:

  • Владислав Туйнов — Павел Шелест
  • Максим Федоров — Марсель Ханов
  • Валерий Заботин — Денис Дула
  • Шахгириев Суламбек — Артур Свиридов
  • Валерий Особов — Умар Муртазалиев
  • Олег Фомичев — Эмин Рахиб

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