Кард UFC on ABC 3 – кто дерется 16 июля, весь список бойцов

Теги UFC Миша Тейт Абубакар Нурмагомедов Брайан Ортега Яир Родригес Муслим Салихов Рикки Симон Мишель Уотерсон UFC Fight Night UFC on ABC Бокс/MMA/UFC

Вечером 16 июля на арене «UBS Arena», в Лонг-Айленде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 3. В главном бою пройдет сражение в полулегком весе между Брайаном Ортегой и Яиром Родригесом.

Кард UFC on ABC 3:

  • Брайан Ортега vs Яир Родригес
  • Мишель Уотерсон vs Аманда Лемос
  • Ли Цзинлян vs Муслим Салихов
  • Мэтт Шнелл vs Су Мудаерджи
  • Шейн Бургос vs Чарльз Джордэйн
  • Лорен Мерфи vs Миша Тэйт
  • Рикки Саймон vs Джек Шор
  • Пунахили Сориано vs Далча Лунгиамбула
  • Билли Куарантильо vs Билл Алгео
  • Дастин Джакоби vs Да Ун Чжун
  • Дуайт Грант vs Дастин Штольтцфус
  • Герберт Бернс vs Хусейн Асхабов
  • Филип Роу vs Абубакар Нурмагомедов
  • Джессика Пенне vs Эмили Дюкотэ

Где смотреть UFС on ABC 3, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на Матч ТВ (основной кард)
  • Матч Боец (весь турнир)
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • начало турнира в 18:00 по мск
  • главный кард 21:00 по мск

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