Кард UFC on ABC 3 – кто дерется 16 июля, весь список бойцов

Вечером 16 июля на арене «UBS Arena», в Лонг-Айленде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 3. В главном бою пройдет сражение в полулегком весе между Брайаном Ортегой и Яиром Родригесом.

Кард UFC on ABC 3:

Брайан Ортега vs Яир Родригес

Мишель Уотерсон vs Аманда Лемос

Ли Цзинлян vs Муслим Салихов

Мэтт Шнелл vs Су Мудаерджи

Шейн Бургос vs Чарльз Джордэйн

Лорен Мерфи vs Миша Тэйт

Рикки Саймон vs Джек Шор

Пунахили Сориано vs Далча Лунгиамбула

Билли Куарантильо vs Билл Алгео

Дастин Джакоби vs Да Ун Чжун

Дуайт Грант vs Дастин Штольтцфус

Герберт Бернс vs Хусейн Асхабов

Филип Роу vs Абубакар Нурмагомедов

Джессика Пенне vs Эмили Дюкотэ

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