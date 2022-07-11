Кард UFC on ABC 3 – кто дерется 16 июля, весь список бойцов

Вечером 16 июля на арене «UBS Arena», в Лонг-Айленде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 3. В главном бою пройдет сражение в полулегком весе между Брайаном Ортегой и Яиром Родригесом.
Кард UFC on ABC 3:
- Брайан Ортега vs Яир Родригес
- Мишель Уотерсон vs Аманда Лемос
- Ли Цзинлян vs Муслим Салихов
- Мэтт Шнелл vs Су Мудаерджи
- Шейн Бургос vs Чарльз Джордэйн
- Лорен Мерфи vs Миша Тэйт
- Рикки Саймон vs Джек Шор
- Пунахили Сориано vs Далча Лунгиамбула
- Билли Куарантильо vs Билл Алгео
- Дастин Джакоби vs Да Ун Чжун
- Дуайт Грант vs Дастин Штольтцфус
- Герберт Бернс vs Хусейн Асхабов
- Филип Роу vs Абубакар Нурмагомедов
- Джессика Пенне vs Эмили Дюкотэ
Где смотреть UFС on ABC 3, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на Матч ТВ (основной кард)
- Матч Боец (весь турнир)
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- начало турнира в 18:00 по мск
- главный кард 21:00 по мск