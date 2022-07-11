Кард AMC FN 113 – кто дерется 15 июля, весь список бойцов

Теги MMA AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев Вагаб Вагабов Бокс/MMA/UFC

Вечером 15 июля на арене «Баскет-Холл», в Краснодаре пройдет турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 113. В главном бою состоится сражение в полутяжелом весе между Вагабом Вагабовым и Давидом Бархударяном.

 Кард AMC FN 113:

  • Вагаб Вагабов vs Давид Бархударян (полутяжелый вес)
  • Дмитрий Бикрев vs Руслан Колодько (полулегкий вес)
  • Анатолий Кондратьев vs Магеррам Гасанзаде (наилегчайший вес)
  • Александр Гребнев vs Кирилл Крюков (полусредний вес)

Где смотреть AMC FN 113, во сколько начало прямой трансляции

  • начало в 18:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканалах Матч ТВ и Матч! Боец

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