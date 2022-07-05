Основатель лиги «Наше дело» ответил на претензии вдовы Пьера Нарцисса

Артур Арутюнян, основатель ММА-лиги «Наше дело», отреагировал на заявление вдовы певца Пьера Нарцисса Валерии, которая собралась подавать в суд на промоушен за эксплуатацию имени ее покойного мужа.

«Между съемкой конференции и самими боями проходит около двух недель, иногда больше. И когда Пьер пришел к нам в студию, естественно, никакого согласия от врачей не требовалось, потому что это были просто съемки ток-шоу. Перед самим турниром каждый боец, который выходит в клетку «Нашего Дела», приносит разрешение от медицинской комиссии. Без этой справки мы к бою не допускаем.

За несколько дней до самого поединка Пьер сказал, что ему плохо и он попал в больницу. Естественно, мы уже тогда понимали, что бой не состоится, и никакой справки мы от него не требовали. Конечно, никто не пустил бы больного человека в клетку. Что это за бред?

А что касается пиара на смерти Пьера, то здесь я с Валерией не согласен. Мы показали его таким, какой он есть. Не пиарили, никакой дополнительной рекламы не делали. Просто вышли по заданному графику в эфир, почтили его память.

Пьер дал свое согласие на эту съемку, и мы даже заплатили ему аванс — 350 тысяч — и ни от кого не требуем этих денег. Мы понимаем, что в семье горе, зачем нам это?

Я не собираюсь связываться с Валерией, но если ей нужно, она может позвонить мне. Со своей стороны, мы понимаем, что правы, и поэтому не собираемся пытаться как-то разрешить конфликт, который она придумала», – сказал Арутюнян.

Вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на «Наше дело» за эксплуатацию мертвого мужа