Кард UFC Vegas 58 Физиев — Дос Аньос: кто дерется 10 июля, весь список бойцов

Ночью 10 июля на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 58. В главном бою состоится схватка в легком весе между Рафаэлем Дос Аньосом и Рафаэлем Физиевым.
Кард UFC on ESPN 39:
- Рафаэль Дос Аньос vs Рафаэль Физиев
- Кайо Борральо vs Армен Петросян
- Дуглас Силва Де Андраде vs Саид Нурмагомедов
- Джаред Вандераа vs Чейз Шерман
- Майкл Джонсон vs Джейми Малларки
- Синтия Калвильо vs Нина Нуньес
- Айманн Захаби vs Рикки Турсиос
- Антонина Шевченко vs Кортни Кейси
- Коди Брандэйдж vs Трейжан Гор
- Кеннеди Нзечукву vs Карл Роберсон
- Ронни Лоуренс vs Сайдиокуб Кахрамонов
Где смотреть UFC on ESPN 39, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на Матч ТВ (основной кард)
- Матч Боец (весь турнир)
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- начало турнира в 01:00 по мск
- основной кард начнется в 04:00 по мск