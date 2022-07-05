Кард UFC Vegas 58 Физиев — Дос Аньос: кто дерется 10 июля, весь список бойцов

Ночью 10 июля на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 58. В главном бою состоится схватка в легком весе между Рафаэлем Дос Аньосом и Рафаэлем Физиевым.

Кард UFC on ESPN 39:

Рафаэль Дос Аньос vs Рафаэль Физиев

Кайо Борральо vs Армен Петросян

Дуглас Силва Де Андраде vs Саид Нурмагомедов

Джаред Вандераа vs Чейз Шерман

Майкл Джонсон vs Джейми Малларки

Синтия Калвильо vs Нина Нуньес

Айманн Захаби vs Рикки Турсиос

Антонина Шевченко vs Кортни Кейси

Коди Брандэйдж vs Трейжан Гор

Кеннеди Нзечукву vs Карл Роберсон

Ронни Лоуренс vs Сайдиокуб Кахрамонов

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