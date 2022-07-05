Кард UFC Vegas 58 Физиев — Дос Аньос: кто дерется 10 июля, весь список бойцов

Теги UFC UFC Fight Night UFC on ESPN Рафаэль Физиев UFC Apex UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

Ночью 10 июля на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 58. В главном бою состоится схватка в легком весе между Рафаэлем Дос Аньосом и Рафаэлем Физиевым.

Кард UFC on ESPN 39:

  • Рафаэль Дос Аньос vs Рафаэль Физиев
  • Кайо Борральо vs Армен Петросян
  • Дуглас Силва Де Андраде vs Саид Нурмагомедов
  • Джаред Вандераа vs Чейз Шерман
  • Майкл Джонсон vs Джейми Малларки
  • Синтия Калвильо vs Нина Нуньес
  • Айманн Захаби vs Рикки Турсиос
  • Антонина Шевченко vs Кортни Кейси
  • Коди Брандэйдж vs Трейжан Гор
  • Кеннеди Нзечукву vs Карл Роберсон
  • Ронни Лоуренс vs Сайдиокуб Кахрамонов

Где смотреть UFC on ESPN 39, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на Матч ТВ (основной кард)
  • Матч Боец (весь турнир)
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • начало турнира в 01:00 по мск
  • основной кард начнется в 04:00 по мск

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