Где смотреть бой Рафаэль Физиев – Рафаэль Дос Аньос на UFC Vegas 58: во сколько прямая трансляция 10 июля

Ночью 10 июля состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 58, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). В главном событии турнира пройдет бой в легком весе между Рафаэлем Дос Аньосом и Рафаэлем Физиевым.

Рафаэль Дос Аньос — бразильский боец без правил (легкий вес). На протяжении 17 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а сейчас на его счету 31 победа и 13 поражений. Ранее Дос Аньос являлся чемпионом мира UFC в легком весе, а сейчас занимает 7 строчку официального рейтинга. Его крайний бой состоялся 5 марта этого года в схватке с Ренато Мойкано. Рафаэль одержал победу единогласным решением судей.

Рафаэль Физиев — киргизский боец без правил, выступающий в легком весе. Является профессиональным бойцом уже 6 лет, на данный момент в его активе 11 побед и 1 проигрыш. Сейчас Физиев занимает 10 строчку официального рейтинга UFC в легком весе. Его предыдущий бой был проведен 4 декабря прошлого года против Брэда Ридделла. В этой схватке Физиев одержал победу нокаутом.

Где смотреть бой Физиев – Дос Аньос, во сколько начало прямой трансляции