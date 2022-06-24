Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер обсуждают реванш (FightHype)

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор и легендарный боксер начали переговоры о реванше, как сообщает FightHype.

Первый боксерский поединок между спортсменами состоялся летом 2017 года, тогда победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Мейвезер.

После этого Конор вернулся к ММА, где провел несколько боев. Мейвезер же затем участвовал только в выставочных боях.

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