Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер обсуждают реванш (FightHype)

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Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор и легендарный боксер Флойд Мейвезер начали переговоры о реванше, как сообщает FightHype.

Первый боксерский поединок между спортсменами состоялся летом 2017 года, тогда победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Мейвезер.

После этого Конор вернулся к ММА, где провел несколько боев. Мейвезер же затем участвовал только в выставочных боях.

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