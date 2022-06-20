Где смотреть бой Царукян — Гамрот на UFC Vegas 57, во сколько прямая трансляция 26 июня по Мск

26 июня пройдет UFC Vegas 57, где в главном событии Арман Царукян проведет поединок против поляка Матеуша Гамрота.

Арман подписал контракт с UFC в 2019 году, однако первый бой в UFC проиграл по очкам Исламу Махачеву. Царукян смотрелся достаточно сильно, но более опытный Махачев переиграл его. Несмотря на такой результат, 24-летний боец набрался опыта и прошел двух сильных оппонентов – Оливье Обина-Мерсье, Дэйви Рамоса, Кристоса Гиагоса и Йожля Альвареса. Таким образом, на счету Армана 18 побед и два поражения.

Матеуш выступает в MMA с 2012 года и имеет за плечами солидный опыт в одном из лучших промоушенов Восточной Европы KSW. В этой организации он становился чемпионом в полулегком и легком весах. 31-летний боец подписал контракт с UFC, идя с рекордом 17–0. Но уже в дебюте он нарвался на спорное поражение решением от Кутателадзе. Правда потом Gamer сполна исправился, побив Скотта Хольцмана, Джереми Стивенса и Карлоса Диего Феррейру.

Где смотреть бой Царукян — Гамрот