Прогноз на бой Бетербиев – Смит: кто победит, коэффициенты на бой 19 июня по Мск

В ночь на 19 июня пройдет вечер бокса, главным событием которого станет противостояние Артура Бетербиев против Джо Смита-младшего.

Коэффициенты на бой Бетербиев — Смит

Артур — 1,15

Джо — 5, 00

У Смита по-прежнему осталась мощь и характер, но уже нету тех фирменных непредсказуемых атак, одной из которых он едва не срубил Бивола. В ином случае, шансы были бы хорошие. А в остальном все просто: Бетербиев опытнее и мастеровитее. У него мощнее удар, выше работоспособность, в разы солиднее функционалка и не хуже держалка. А ещё он отлично взаимодействует со своим тренером Марком Рэмсеем. Можно, конечно же, возразить тем, что за спиной россиянина солидный пробег и возраст, но вся правда в том, что на профессиональной арене больше урона досталось американцу.

Прогноз на бой Бетербиев – Смит Бетербиев досрочно.