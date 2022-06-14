Флойд Мейвезер в сентябре проведет выставочный бой с японским бойцом в RIZIN

Легендарный боксер Флойд Мейвезер сообщил, что в сентябре вернется в ринг, чтобы провести выставочный бой против японского бойца ММА Микуру Асакуры в RIZIN.

«Я вполне уверен, что Асакура выйдет и покажет свой максимум, как и любой другой боец, но я видел все стили.

Моя работа – просто выйти туда, быть собой, повеселиться и сделать то, что я делаю лучше всего», – сказал американец.

В мае Мейвезер провел в Абу-Даби выставочный поединок с бывшим спарринг-партнером Доном Муром.

Джейк Пол: «Я бы побил Мейвезера и Сильву в один вечер»

Флойд Мейвезер подрался с бывшим спарринг-партнером в выставочном поединке. Победителя не объявили