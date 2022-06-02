Кард UFC 275 Тейшейра — Прохазка, Шевченко — Сантос: участники, кто дерется 12 июня, весь список бойцов

Ночью 12 июня состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 275, который будет проведен на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре. В главном событии пройдет бой между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохаской. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии UFC.
Кард UFC 275:
- Гловер Тейшейра vs Иржи Прохаска
- Валентина Шевченко vs Тайла Сантос
- Чжан Вейли vs Йоанна Енджейчик
- Рожерио Бонторин vs Манел Кап
- Джек Делла Маддалена vs Рамазан Эмеев
- Сильвана Гомес Хуарез vs На Лянь
- Брендан Аллен vs Джейкоб Малкун
- Джоселин Эдвардс vs Рамона Паскуаль
- Хаисаер Махешате vs Стив Гарсия
- Сен Ву Чой vs Джошуа Кулибао
- Кюн Хо Кан vs Данаа Батгерел
- Джейк Мэттьюз vs Андре Фиальо
Где смотреть UFC 275, во сколько начало прямой трансляции
- начало прямой трансляции турнира в 01:00 по мск
- время начала основного карда в 05:00 по мск
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ (основной кард)