Кард UFC 275 Тейшейра — Прохазка, Шевченко — Сантос: участники, кто дерется 12 июня, весь список бойцов

Теги UFC Гловер Тейшейра Валентина Шевченко Иржи Прохазка UFC 275 Бокс/MMA/UFC

Ночью 12 июня состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 275, который будет проведен на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре. В главном событии пройдет бой между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохаской. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии UFC.

Кард UFC 275:

  • Гловер Тейшейра vs Иржи Прохаска
  • Валентина Шевченко vs Тайла Сантос
  • Чжан Вейли vs Йоанна Енджейчик
  • Рожерио Бонторин vs Манел Кап
  • Джек Делла Маддалена vs Рамазан Эмеев
  • Сильвана Гомес Хуарез vs На Лянь
  • Брендан Аллен vs Джейкоб Малкун
  • Джоселин Эдвардс vs Рамона Паскуаль
  • Хаисаер Махешате vs Стив Гарсия
  • Сен Ву Чой vs Джошуа Кулибао
  • Кюн Хо Кан vs Данаа Батгерел
  • Джейк Мэттьюз vs Андре Фиальо

Где смотреть UFC 275, во сколько начало прямой трансляции

  • начало прямой трансляции турнира в 01:00 по мск
  • время начала основного карда в 05:00 по мск
  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ (основной кард)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные