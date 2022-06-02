Кард UFC 275 Тейшейра — Прохазка, Шевченко — Сантос: участники, кто дерется 12 июня, весь список бойцов

Ночью 12 июня состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 275, который будет проведен на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре. В главном событии пройдет бой между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохаской. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии UFC.

Кард UFC 275:

Гловер Тейшейра vs Иржи Прохаска

Валентина Шевченко vs Тайла Сантос

Чжан Вейли vs Йоанна Енджейчик

Рожерио Бонторин vs Манел Кап

Джек Делла Маддалена vs Рамазан Эмеев

Сильвана Гомес Хуарез vs На Лянь

Брендан Аллен vs Джейкоб Малкун

Джоселин Эдвардс vs Рамона Паскуаль

Хаисаер Махешате vs Стив Гарсия

Сен Ву Чой vs Джошуа Кулибао

Кюн Хо Кан vs Данаа Батгерел

Джейк Мэттьюз vs Андре Фиальо

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