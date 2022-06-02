Где смотреть бой Шевченко — Сантос: во сколько прямая трансляция 12 июня на UFC 275

Ночью 12 июня состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 275, который будет проведен на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре. В со-главном событии пройдет бой в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Тайлой Сантос. Спортсменки подерутся за титул чемпиона мира по версии UFC Women.

Валентина Шевченко — киргизская спортсменка, боец без правил (наилегчайший вес). Свою профессиональную карьеру бойца начала 19 лет назад, а на данный момент в ее активе 22 победы и 3 поражения. Сейчас Шевченко является действующей чемпионкой UFC Women вне весовых категорий. Свой крайний бой она провела 25 сентября прошлого года в схватке с Лорен Мёрфи. В этом бою Валентина одержала победу техническим нокаутом.

Тайла Сантос — бразильская спортсменка, боец без правил (наилегчайший вес). В качестве профессионала выходит в октагон на протяжении 8 лет, за это время она одержала 19 побед и потерпела 1 поражение. Сейчас Сантос занимает 4 строчку рейтинга UFC Women в наилегчайшем весе. Ее крайний бой был проведен 20 ноября прошлого года против Джоанны Вуд. В этой схватке Сантос одержала победу болевым приемом.

Где смотреть бой Шевченко – Сантос на UFC 275