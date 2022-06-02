Где смотреть бой Бетербиев — Джо Смит за титулы WBC, WBO, IBF: когда, во сколько прямая трансляция боя 19 июня

Утром 19 июня на арене «Hulu Theater at Madison Square Garden», Нью-Йорк (США) состоится 12-раундовый бой в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом. Бойцы сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF.

Артур Бетербиев — российский боксер, выступающий в полутяжелом весе. Свою карьеру боксера начал 9 лет назад, за все это время он одержал 17 побед и не потерпел ни одного поражения. Он является чемпионом мира по версиям WBC, IBF в своей весовой категории. Его крайний бой состоялся 17 декабря прошлого года в схватке с Маркусом Брауном. Бетербиев одержал победу нокаутом.

Джо Смит — американский боксер (полутяжелый вес). В течение 12 лет выходит на ринг как профессиональный боксер, а на данный момент в его активе 28 побед и 3 проигрыша. На данный момент является действующим чемпионом по версии WBO в полутяжелом весе. Свой предыдущий бой Смит провел 15 января этого года против Стива Джеффрарда и одержал победу техническим нокаутом.

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