Где смотреть бой Енджейчик — Чжан на UFC 275: во сколько прямая трансляция 12 июня по Мск

Ночью 12 июня состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 275, который будет проведен на арене «Singapore Indoor Stadium» в Сингапуре. В одном из событий пройдет бой в минимальном весе между Вейли Чжан и Йоанной Енджейчик.

Вэйли Чжан — китайская спортсменка, боец без правил (минимальный вес). Ее профессиональная карьера бойца началась 8 лет назад, за это время на ее счету 21 победа и 3 проигрыша. Ранее Чжан владела титулом чемпионки мира в минимальном весе по версии UFC Women, а сейчас занимает 2 строчку рейтинга. Крайний бой Вэйли состоялся 6 ноября прошлого года в схватке с Роуз Намаюнас, где она потерпела поражение.

Йоанна Енджейчик — польская спортсменка, боец без правил, выступающая в минимальном весе. На протяжении 10 лет является профессиональным бойцом ММА. На сегодняшний день в ее активе 16 побед и 4 поражения. Ранее являлась чемпионкой в минимальном весе по версии UFC Women. Предыдущий бой Енджейчик был проведен 7 марта 2020 года в схватке с Вэйли Чжан. В этом бою Йоанна потерпела поражение.

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