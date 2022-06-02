Где смотреть бой Джордж Камбосос — Девин Хэйни: во сколько прямая трансляция 5 июня по Мск

Утром 5 июня на арене «Marvel Stadium» в Мельбурне (Австралия) состоится бойцовский вечер. В одном из событий пройдет схватка в легком весе между Джорджем Камбососом и Девином Хэйни.

Джордж Камбосос — австралийский боксер, выступающий в легком весе. Его профессиональная карьера началась 9 лет назад, а за это время он провел 20 боев, из которых не потерпел ни единого поражения. Его крайний бой был проведен 27 ноября прошлого года в схватке с Теофимо Лопесом. В этом сражении Камбосос одержал победу раздельным решением судей.

Девин Хэйни — американский боксер (легкая весовая категория). В течение 6 лет выходит на ринг как профессиональный боксер. За свою карьеру он провел 27 боев, среди которых нет ни одного поражения. Предыдущий бой Хэйни состоялся 4 декабря прошлого года против Джозефа Диаса, где он одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть бой Камбосос – Хэйни, во сколько начало прямой трансляции