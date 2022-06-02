Где смотреть бой Евлоев — Иге на UFC FN 207: во сколько прямая трансляция 5 июня по Мск

Вечером 4 июня на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) будет проведен турнир UFC Fight Night 207. В одном из боев пройдет сражение в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым и Дэном Иге.

Мовсар Евлоев — российский боец смешанного стиля, выступающий в полулегкой весовой категории. В качестве профессионального бойца дерется около 7 лет. За время своей карьеры он провел 15 боев и одержал победу во всех. Крайний бой Евлоева состоялся 12 июня прошлого года в схватке с Хакимом Даводу, где он одержал победу единогласным решением судей.

Дэн Иге — американский боец без правил (полулегкий вес). На протяжении 7 лет выходит в октагон как профессиональный боец, а сейчас в его активе 15 побед и 5 проигрышей. Его предыдущий бой был проведен 11 декабря прошлого года против Джоша Эмметта, где Иге потерпел поражение единогласным решением судей.

Где смотреть бой Евлоев – Иге, во сколько начало прямой трансляции