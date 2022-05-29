Дэвис отказался от реванша с Ромеро: «Не думаю, что он заслуживает этого, оказавшись в таком нокауте»

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис не собирается давать реванш Роландо Ромеро, которого нокаутировал в шестом раунде.

«Не думаю, что он заслуживает реванш, оказавшись в таком нокауте. Я не прикалываюсь. Другое дело, если бы до нокаута это был хороший бой, 9-10 раундов, а потом кто-то поймал бы его классным ударом.

Думаю, что я выигрывал на судейских записках. Я начал разогреваться по ходу боя. Не думаю, что нам необходим наш реванш.

Я открыт для боя с остальными, кто хочет подраться со мной в легком весе. Здесь я чувствую себя комфортно», – сказал Дэвис.

Джервонта Дэвис нокаутировал Роландо Ромеро в 6-м раунде