Где смотреть бой Волков — Розенструйк на UFC FN 207: во сколько прямая трансляция 5 июня по Мск

Ночью 5 июня состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 207, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). В главном бою пройдет сражение в тяжелом весе между Александром Волковым и Жаирзиньо Розенстрайком.

Александр Волков — российский боец без правил, выступающий в тяжелом весе. Около 13 лет выходит в октагон как профессиональный ММА боец. На данный момент в его активе 34 победы и 10 поражений. Крайний бой Волкова состоялся 19 марта этого года в схватке с Томом Аспиналлом. В этом сражении Александр потерпел поражение болевым приемом.

Жаирзиньо Розенстрайк — суринамский боец без правил (тяжелый вес). В течение 10 лет является профессиональным бойцом, а сейчас в его активе 12 побед и 5 проигрышей. Его предыдущий бой был проведен 25 сентября прошлого года против Кёртиса Блейдса, где Розенстрайк проиграл единогласным решением судей.

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