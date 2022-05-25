Прогноз на бой Александр Волков – Жаирзиньо Розенстрайк UFC Fight Night 207: коэффициенты на бой, кто победит 5 июня

5 июня пройдет UFC Fight Night 207, где в главном событии Александр Волков подерется против Жаирзиньо Розенстрайка.

Коэффициенты Волков – Розенстрайк

Александр — 1.67

Жаирзиньо — 2.27

Поединок, что называется — не из простых в плане прогноза. Непонятно, в какой форме находится Александр — как в ментальной, так и физической. В бою против Аспиналла он буквально ничего не показал, если не считать растерянность. У Розенстрайка тоже сейчас не лучшие времена, однако в последнем поединке против Блейдса он хоть что-то продемонстрировал. Бойцы находятся на одной параллели, и для обоих противостояние друг против друга очень важно. Здесь рассудит старая добра антропометрия и сравнение. Возьмем бой против Сирила Гана. Оба проиграли, но если бой Волкова хоть как-то можно назвать близким, то Розенстрайка — просто избили. Отсюда напрашивается вывод: Жаирзиньо очень трудно с рослыми соперниками. Но стоит отметить, что и Аспиналлу на бумаге «было трудно» перед боем с Волковым. Розенстрайк просто может зафорсировать поединок и также закончить этот бой.

Прогноз на бой Волков — Розенстрайк: поединок не продлиться дольше двух раундов.