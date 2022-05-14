Порье принял вызов Колби: «Я согласен на 30 июля»

Теги UFC Дастин Порье Колби Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Дастин Порье заявил, что согласен на поединок с полусредневесом Колби Ковингтоном.

Ранее бойцы вместе тренировались в зале American Top Team, однако после ухода Колби между спортсменами развязалась вражда.

«Колби Ковингтон, я согласен на 30 июля», – написал Порье в соцсетях, отвечая на многочисленные вызовы «Хаоса».

Дастин Порье может подраться с победителем боя Чендлер – Фергюсон

Дастин Порье: «Вы, парни, кучка фальшивок в UFC. С нетерпением жду возможности надрать кому-нибудь зад!»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные