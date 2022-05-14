Порье принял вызов Колби: «Я согласен на 30 июля»

Топовый легковес UFC Дастин Порье заявил, что согласен на поединок с полусредневесом Колби Ковингтоном.

Ранее бойцы вместе тренировались в зале American Top Team, однако после ухода Колби между спортсменами развязалась вражда.

, я согласен на 30 июля», – написал Порье в соцсетях, отвечая на многочисленные вызовы «Хаоса».

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Дастин Порье: «Вы, парни, кучка фальшивок в UFC. С нетерпением жду возможности надрать кому-нибудь зад!»