Сульянов предложил Моргенштерну и Сардарову миллион долларов за бой: «Давайте устроим в Дубае по правилам бокса или ММА»

, босс промоушена , предложил рэперу Алишеру Моргенштерну и Амирану Сардарову («Дневник хача») устроить поединок.

Ранее музыкант и блогер устроили перепалку в соцсетях из-за политической обстановки в России.

«У меня к вам предложение, парни. Давайте здесь в Дубае на «Coca-Cola Arena» сделаем вам бой по боксу, по ММА, как хотите.

Алишер, ты в свое время был готов драться за 20 миллионов рублей, ну так давай чуть-чуть добавим. Я думаю, это будет интересно.

Но одно условие: бой может закончиться либо нокаутом, либо медицински обоснованным отказом от продолжения. Давайте сделаем это, парни», – сказал Сульянов, пообещав Амирану и Алишеру по 500 тысяч долларов за бой.

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