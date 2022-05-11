Где смотреть бой Ян Блахович — Александр Ракич на UFC Vegas 54: во сколько прямая трансляция 15 мая

Ночью 15 мая состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 54, который будет проведен на арене «UFC Apex», Лас-Вегас (США). В главном событии пройдет бой в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Александром Ракичем.

Ян Блахович — польский боец без правил, выступающий в полутяжелом весе. С 2007 года является профессиональным ММА бойцом, а на сегодняшний день в его активе 28 побед и 9 поражений. На данный момент занимает 1 строчку в рейтинге UFC в полутяжелой весовой категории. Крайний бой Блаховича состоялся 30 октября прошлого года против Гловера Тейшера, где он потерпел поражение болевым приемом.

Александр Ракич — австрийский боец без правил (полутяжелый вес). На протяжении 10 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а сейчас на его счету 14 побед и 2 поражения. На сегодняшний день он занимает 3 строчку официального рейтинга UFC в полутяжелом весе. Свой предыдущий бой Ракич провел 6 марта этого года в схватке с Тиаго Сантосом. В этом бою Александр одержал победу единогласным решением судей.

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