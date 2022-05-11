Где смотреть бой Майкл Пейдж — Логан Сторли на Bellator 281: когда, во сколько прямая трансляция 13 мая по Мск

В вечер пятницы, 13 мая состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 281, который будет проведен на арене «SSE Arena» в Лондоне, Великобритания. В главном событии пройдет бой в полусреднем весе между Майклом Пейджем и Логаном Сторли.

Майкл Пейдж — английский боец без правил, боксер (полусредний вес). Уже около 10 лет является профессиональным ММА бойцом, а на сегодняшний день в его активе 20 побед и 1 поражение. Предыдущий бой Пейджа состоялся 1 октября прошлого года на Bellator 267, где его противником был Дуглас Лима. В этой схватке Майкл Пейдж одержал победу раздельным решением судей.

Логан Сторли — американский боец без правил, выступающий в полусредней весовой категории. Его профессиональная карьера бойца началась 6 лет назад. Сейчас на его счету 13 побед и 1 проигрыш. Крайний бой Сторли был проведен 19 февраля этого года на Bellator 274 против Неймана Грейси. В этой схватке Логан одержал победу единогласным решением судей.

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