Мухаммад хочет бой с Чимаевым: «Победитель пусть дерется за титул. Из топ-5 только я и Хамзат не бились с Усманом»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Камару Усман Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад вызвал на бой Хамзата Чимаева. По мнению американца палестинского происхождения, он и непобежденный швед – первые претенденты на титульный поединок.

«Если вы посмотрите на это, то мой бой с Чимаевым имеет наибольший смысл. Если вы посмотрите на дивизион, из топ-5 только я и он не дрались с Камару.

Гилберт и Колби Ковингтон уже сражались с ним. Колби дрался с ним дважды. Так что на самом деле нет никакого смысла в том, чтобы кто-то из нас сражался с Колби прямо сейчас.

Можно просто устроить нам бой, победитель пусть дерется за титул. Это имеет смысл», – сказал Мухаммад.

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