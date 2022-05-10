Дацик проведет бой против Бигфута на Hardcore Boxing

Российский боец проведет бой по правилам бокса против Антонио Бигфута Сильвы. Поединок пройдет в рамках Hardcore Boxing на одном из ближайших турниров. Официально промоушен должен стартовать в конце мая.

Последний раз Дацик выходил в ринг в апреле, когда в полуфинале Гран-при Pravda нокаутировал экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари.

42-летний Бигфут наиболее известен победой над Федором Емельяненко, которую бразилец одержал в 2011 году. Последний раз Сильва выступал в 2021-м, когда проиграл техническим нокаутом Куэнтину Домингосу по правилам MMA.

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