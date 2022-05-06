Где смотреть бой Дональд Серроне — Джо Лоузон: когда, во сколько прямая трансляция 8 мая на UFC 274

Ночью 8 мая будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 274, который состоится на арене «Footprint center» в Фениксе, штат Аризона (США). В одном из событий пройдет сражение в легком весе между Дональдом Серроне и Джо Лоузоном.

Дональд Серроне — американский боец без правил (легкий вес). На протяжении 16 лет в качестве профессионала выходит в октагон. Сейчас на его счету 36 побед и 16 проигрышей, а два боя были не засчитаны. Крайний бой Ковбоя состоялся 8 мая прошлого года на UFC Fight Night, его противником был американец Алекс Мороно. Серроне потерпел поражение в этой схватке.

Джо Лоузон — американский боец без правил, выступающий в легкой весовой категории. С 2004 года является профессиональным бойцом, а на данный момент в его активе 28 побед и 15 поражений. Его предыдущий бой был проведен 18 октября 2019 года против Джонатана Пирс, Лоузон одержал победу техническим нокаутом.

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