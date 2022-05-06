Петр Ян – о проигрыше Стерлингу в реванше: «Винить можно только себя»

Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян прокомментировал проигрыш Алджамейну Стерлингу в реванше, который состоялся в начале апреля.

«Бой пересматривал один раз. Точнее, только первый и второй раунды. Больше не смотрел. Наверное, это первый поединок, который я не пересматривал. До сих пор мы не сели и не просмотрели эту встречу. Пока нет желания. Что касается выводов… Я понимаю, что это индивидуальный вид спорта. Винить можно только себя. А искать отговорки и на кого-то ссылаться…

По тем ощущениям, которые были в бою, я думал, что выиграл. Опять же, если исходить из тех раундов, то по сей день я не сказал бы, что проиграл Стерлингу. И не сказать, что выиграл. До сих пор нахожусь в непонятном состоянии. Понимаю, какие ошибки допустил и где не доработал. Позиционные моменты во втором и третьем раундах.

Со спортивной точки зрения понимал, что нельзя недооценивать соперника. Они тоже хорошо подготовились ко мне. Повторюсь, я проиграл сам себе. Ошибки, которые я допустил – это мои ошибки. И ты сам себя постоянно винишь, что во втором поединке много глупостей наделал. Но это мой путь», – сказал Ян.

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей на UFC 273.

Петр Ян: «Не воспринимаю Стерлинга как чемпиона»