Петр Ян – про Харитонова: «Ему вообще не стоит открывать рот и что-то говорить мне»

Бывший чемпион в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал словесную перепалку с . После боя Яна и Стерлинга Харитонов заявил, что Петр зазнался и мало тренируется.

«Сергей Харитонов, повторюсь… После его ситуаций ему вообще не стоит открывать рот и что-то говорить мне, утверждать, что я не тренируюсь. Он и знать не знает, как я тренируюсь, что я делаю. Или что еще машину подарят.

Эти завистливые и дешевые словесные перепалки… Ему, опять же, надо продолжать делать свое дело», – сказал Ян.

Петр Ян: «Не воспринимаю Стерлинга как чемпиона»