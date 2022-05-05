Где смотреть бой Сауль Канело Альварес — Дмитрий Бивол, во сколько прямая трансляция 8 мая

8 мая 2022 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится бой в полутяжелом весе между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона мира по версии WBA.

Сауль Альварес — мексиканский профессиональный боксер (второй средний вес). Уже около 16 лет он выходит на ринг в качестве профессионального бойца, а сейчас на его счету 57 побед, 1 проигрыш и 2 ничьи. Альварес является чемпионом мира в четырех весовых категориях. Его крайний бой состоялся 6 ноября прошлого года в схватке с американцем Калебом Плантом. Сауль одержал победу техническим нокаутом.

Дмитрий Бивол — российский профессиональный боксер (полутяжелый вес). Его карьера профессионального бойца длится уже 7 лет, а сейчас в его активе 19 побед и ни одного поражения. Бивол является чемпионом мира по версии WBA. Предыдущий бой Дмитрия состоялся 11 декабря прошлого года против Умара Саламова, где он одержал победу единогласным решением судей.

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