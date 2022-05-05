Во сколько бой Сауль Канело Альварес — Дмитрий Бивол: когда бой, время начала трансляции 8 мая

Утром 8 мая на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) будет проведен бой между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом, в котором им предстоит сразиться за титул чемпиона мира по версии WBA.

Сауль Альварес — мексиканский боксер, выступающий во втором среднем весе. Его профессиональная карьера длится уже около 16 лет, а на данный момент в его активе 57 побед, 1 проигрыш и 2 ничьи. Альварес является чемпионом мира в четырех весовых категориях. Его предыдущий бой был проведен 6 ноября прошлого года против американца Калеба Планта. Сауль одержал победу техническим нокаутом.

Дмитрий Бивол — российский профессиональный боксер (полутяжелый вес). В течение 7 лет выходит на ринг в роли профессионального боксера, а сейчас на его счету 19 побед и ни единого поражения. Бивол является чемпионом мира по версии WBA. Предыдущий бой Дмитрия состоялся 11 декабря прошлого года против Умара Саламова, где он одержал победу единогласным решением судей.

Во сколько смотреть бой Альварес – Бивол