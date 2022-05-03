Следующий бой Петра Яна может пройти в сентябре-октябре

Бывший чемпион в легчайшем весе Петр Ян может вернуться в октагон в начале осени. Об этом рассказал менеджер российского бойца Саят Абдрахманов.

«Думаю, Петр будет готов выступить в августе-сентябре, но, так как это близко к турниру в Абу-Даби, имеет смысл дождаться турнира в Абу-Даби в октябре. Не будет никаких проблем с угловыми и тренерами.

Для возвращения Петра был бы нормальным любой турнир в сентябре-октябре», – сказал Абдрахманов.

На UFC 273 в апреле Ян проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.

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