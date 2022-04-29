Где смотреть бой Фергюсон — Чендлер UFC 274: когда и во сколько начало прямой трансляции 8 мая

Теги UFC Майкл Чендлер Тони Фергюсон UFC 274 Фергюсон - Чендлер Бокс/MMA/UFC

8 мая 2022 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 274, который будет проведен в городе Феникс, штат Аризона (США). В одном из событий состоится бой в легком весе между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером.

Тони Фергюсон — американский боец без правил, выступающий в легкой весовой категории. Его профессиональная карьера бойца началась в 2008 году, а на данный момент в его активе 25 побед и 6 проигрышей. Он занимает 7 строчку в рейтинге UFC в легком весе. Предыдущий бой Фергюсона был проведен 15 мая прошлого года, его противником был Бенеил Дариуш. В этом бою Тони потерпел поражение.

Майкл Чендлер — американский боец без правил (легкий вес). Уже 12 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, сейчас на его счету 22 победы и 7 поражений. Чендлер занимает 5 строчку официального рейтинга UFC в легкой весовой категории. Его крайний бой состоялся 6 ноября прошлого года в схватке с Джастином Гейджи, в этом бою Чендлер потерпел поражение.

Где смотреть бой Фергюсон – Чендлер на UFC 274

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ (основной кард)
  • время начала боя примерно 06:00 — 06:30 по Мск
  • время начала основного карда в 05:00 по Мск

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