Где смотреть бой Фергюсон — Чендлер UFC 274: когда и во сколько начало прямой трансляции 8 мая

8 мая 2022 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 274, который будет проведен в городе Феникс, штат Аризона (США). В одном из событий состоится бой в легком весе между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером.

Тони Фергюсон — американский боец без правил, выступающий в легкой весовой категории. Его профессиональная карьера бойца началась в 2008 году, а на данный момент в его активе 25 побед и 6 проигрышей. Он занимает 7 строчку в рейтинге UFC в легком весе. Предыдущий бой Фергюсона был проведен 15 мая прошлого года, его противником был Бенеил Дариуш. В этом бою Тони потерпел поражение.

Майкл Чендлер — американский боец без правил (легкий вес). Уже 12 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, сейчас на его счету 22 победы и 7 поражений. Чендлер занимает 5 строчку официального рейтинга UFC в легкой весовой категории. Его крайний бой состоялся 6 ноября прошлого года в схватке с Джастином Гейджи, в этом бою Чендлер потерпел поражение.