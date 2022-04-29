Во сколько бой Тони Фергюсон – Майкл Чендлер: время начала боя 8 мая на UFC 274

8 мая 2022 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 274, который будет проведен в городе Феникс, штат Аризона (США). Там состоится бой в легком весе между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером.

Тони Фергюсон — американский боец без правил, выступающий в легкой весовой категории. В роли профессионального бойца выступает с 2008 года, а на данный момент в его активе 25 побед и 6 проигрышей. Он занимает 7 строчку в рейтинге UFC в легком весе. Последний бой Фергюсона был проведен 15 мая прошлого года, его противником был Бенэил Дариуш. В этом бою Тони проиграл.

Майкл Чендлер — американский боец без правил (легкий вес). Уже 12 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, сейчас на его счету 22 победы и 7 поражений. Чендлер занимает 5 строчку официального рейтинга UFC в легкой весовой категории. Его крайний бой состоялся 6 ноября прошлого года в схватке с Джастином Гейджи, в этом бою Чендлер потерпел поражение.

Во сколько смотреть бой Фергюсон – Чендлер на UFC 274