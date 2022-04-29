Где смотреть бой Гейджи — Оливейра UFC 274: когда и во сколько начало прямой трансляции 8 мая

Ночью 8 мая 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 274, который будет проведен в городе Феникс, штат Аризона (США). В титульном бою пройдет схватка в легкой весовой категории между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.

Чарльз Оливейра — бразильский боец без правил (легкий вес). Его карьера профессионального бойца началась в 2008 году, а сейчас в его активе 32 победы, 8 проигрышей, а один из боев был не засчитан. На сегодняшний день Оливейра владеет титулом чемпиона мира по версии UFC в легком весе. Его последний бой состоялся 11 декабря прошлого года против Дастина Порье, в этой схватке Чарльз одержал победу в 3 раунде удушением сзади.

Джастин Гейджи — американский боец без правил, выступающий в легкой весовой категории. На сегодняшний день уже более 10 лет является профессиональным бойцом, а сейчас в его активе 23 победы и 3 поражения. Он лидирует в официальном списке UFC в легком весе. Предыдущий бой Гейджи был проведен 6 ноября прошлого года против Майкла Чендлера, где он выиграл бой единогласным решением судей.