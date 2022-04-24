Где смотреть бой Фонт — Вера на UFC on ESPN 35: во сколько прямая трансляция 1 мая по Мск

1 мая в штате Невада, Лас-Вегас (США), на арене UFC Apex состоится турнир UFC on ESPN 35. В сражении за право попасть в титульную гонку пройдет бой в легчайшем весе, в котором сразятся Роб Фонт и Марлон Вера.

Роб Фонт — американский боец без правил (легчайший вес). На протяжении 10 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а сейчас в его активе 19 побед и 5 поражений. На сегодняшний день Фонт занимает 5 строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Его крайний бой состоялся 4 декабря прошлого года против бразильца Жозе Альдо. Роб потерпел поражение в этом бою.

Марлон Вера — эквадорский боец без правил (легчайший вес). На сегодняшний день является профессиональным ММА бойцом уже 10 лет, а на его счету 20 побед, 7 поражений и 1 ничья. Марлон занимает 8 строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе. Свой предыдущий бой он провел 6 ноября прошлого года, его противником был Фрэнки Эдгар. Марлон Вера одержал победу нокаутом.

Где смотреть бой Фонт – Вера на UFC on ESPN 35, во сколько начало