Чейл Соннен: «Джон Джонс ничем не отличается от любого другого спортсмена»

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Чейл Сонен заявил, что экс-лидер рейтинга вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс недостаточно умен, чтобы понимать критику в свой адрес.

«Джон ничем не отличается от любого другого спортсмена. Парень, который выступает в андеркарде, не вызывает абсолютно никаких эмоций у толпы. Людям все равно, выиграет он или проиграет, им все равно, будет ли он вообще драться.

Но когда ты участник главного поединка, как Джон, ты вызываешь очень сильные эмоции. И многие хотят, чтобы его действительно победили.

А Джон недостаточно умен, чтобы понять это. Я мог бы возглавить движение критиков , мог бы быть лидером этой группы, и в ней много участников. Но Джон, похоже, не может этого понять», – сказал Соннен.

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс не выступал с февраля 2020 года, когда победил Доминика Рейса. После этого Джонс объявил о переходе в тяжелый вес.

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