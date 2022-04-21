Результаты PFL 1: Ахмедов нокаутировал Пешту, Коллард победил Стивенса

В ночь на 21 апреля в Арлингтоне стартовал новый сезон PFL.

В главном событии турнира прошел поединок в легком весе между Клэем Коллардом и , в котором единогласным решением победил Коллард.

Также на этом турнире нокаутировал Виктора Пешту в первом раунде.

Другие результаты ивента:

• Рауш Манфио победил Дона Мэджа техническим нокаутом в третьем раунде;

• Антонио Карлос Жуниор победил Делана Монте сабмишеном в первом раунде;

• Оливье Обин-Месье победил Натана Шульте раздельным решением судей;

• Кори Хендрикс победил Эмилиано Сорди техническим нокаутом во втором раунде.

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