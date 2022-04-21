Результаты PFL 1: Ахмедов нокаутировал Пешту, Коллард победил Стивенса

В ночь на 21 апреля в Арлингтоне стартовал новый сезон PFL.
В главном событии турнира прошел поединок в легком весе между Клэем Коллардом и Джереми Стивенсом, в котором единогласным решением победил Коллард.
Также на этом турнире Омари Ахмедов нокаутировал Виктора Пешту в первом раунде.
Другие результаты ивента:
• Рауш Манфио победил Дона Мэджа техническим нокаутом в третьем раунде;
• Антонио Карлос Жуниор победил Делана Монте сабмишеном в первом раунде;
• Оливье Обин-Месье победил Натана Шульте раздельным решением судей;
• Кори Хендрикс победил Эмилиано Сорди техническим нокаутом во втором раунде.
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