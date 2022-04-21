Артем Тарасов победил Пулеметчика единогласным решением судей

В ночь на 21 апреля состоялся очередной турнир промоушена «Наше дело», где в главном событии встретились Артем Тарасов и Зелемхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик.

Бой прошел по правилам MMA, но состоял из 3-х раундов по 3 минуты, при этом с ограничением борьбы в партере до 30 секунд.

В итоге поединок прошел всю дистанцию: в первом раунде Тарасов был близок к досрочной победе сабмишеном, но Пулеметчик перетерпел попытку приема, а во втором и третьем отрезках Артем оказался лучше за счет борьбы.

Таким образом Тарасов победил Дукаева единогласным решением судей.

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