Во сколько бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт, время начала боя 24 апреля утром

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23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится бой тяжеловесов за титул чемпиона по версии WBC: Тайсон Фьюри против Диллиан Уайта.

  • Поединок начнется не ранее 23:30 по московскому времени.

Помимо этого, в мероприятие предполагает еще семь поединков.

Основной кард

  • Тайсон Фьюри (31–0–1) — Диллиан Уайт (28–2–0) — титул WBC в тяжёлом весе;
  • Исаак Лоуи (21–1–3) — Ник Болл (14–0–0) — вакантный пояс WBC Silver Feather Title;
  • Энтони Кокачи (19–10) — Джонатан Ромеро (34–1–0) — вакантный пояс Super Feather Title.

Предварительный кард

  • Дэвид Аделейе (8–0–0) — Крис Хейли (9–8–0);
  • Томми Фьюри (7–0–0) — Даниэль Бочански (10–1–0);
  • Кэрол Итаема (6–0–0) — Майкл Кьяч (2–11–0);
  • Курт Уолкер (1–0–0) — Стэфан Николаэ (3–31–2);
  • Ройстон Барни-Смит (1–0–0) — Константин Радой (0–10–0).

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