Во сколько бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт, время начала боя 24 апреля утром

23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится бой тяжеловесов за титул чемпиона по версии WBC: Тайсон Фьюри против Диллиан Уайта.

Поединок начнется не ранее 23:30 по московскому времени.

Помимо этого, в мероприятие предполагает еще семь поединков.

Основной кард

Тайсон Фьюри (31–0–1) — Диллиан Уайт (28–2–0) — титул WBC в тяжёлом весе;

Исаак Лоуи (21–1–3) — Ник Болл (14–0–0) — вакантный пояс WBC Silver Feather Title;

Энтони Кокачи (19–10) — Джонатан Ромеро (34–1–0) — вакантный пояс Super Feather Title.

Предварительный кард