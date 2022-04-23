Во сколько бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт, время начала боя 24 апреля утром

23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится бой тяжеловесов за титул чемпиона по версии WBC: Тайсон Фьюри против Диллиан Уайта.
- Поединок начнется не ранее 23:30 по московскому времени.
Помимо этого, в мероприятие предполагает еще семь поединков.
Основной кард
- Тайсон Фьюри (31–0–1) — Диллиан Уайт (28–2–0) — титул WBC в тяжёлом весе;
- Исаак Лоуи (21–1–3) — Ник Болл (14–0–0) — вакантный пояс WBC Silver Feather Title;
- Энтони Кокачи (19–10) — Джонатан Ромеро (34–1–0) — вакантный пояс Super Feather Title.
Предварительный кард
- Дэвид Аделейе (8–0–0) — Крис Хейли (9–8–0);
- Томми Фьюри (7–0–0) — Даниэль Бочански (10–1–0);
- Кэрол Итаема (6–0–0) — Майкл Кьяч (2–11–0);
- Курт Уолкер (1–0–0) — Стэфан Николаэ (3–31–2);
- Ройстон Барни-Смит (1–0–0) — Константин Радой (0–10–0).