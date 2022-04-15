Кард Bellator 277 Немков – Андерсон, кто дерется 16 апреля, весь список бойцов

16 апреля 2022 года в городе Сан-Хосе, Калифорния (США) пройдет турнир Bellator 277. В главном бою пройдет бой в полулегком весе между Патрисио Питбулем и Эй Джеем Макки. В со-главном бою пройдет финал гран-при полутяжеловесов Bellator между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.
Кард Bellator 277:
- Эй Джей Макки vs Патрисио Питбуль
- Вадим Немков vs Кори Андерсон
- Аарон Пико vs Адли Эдвардс
- Тимоти Джонсон vs Линтон Васселл
- Тайрел Форчун vs Раким Кливленд
- Довлетджан Ягшимурадов vs Рафаэль Карвальо
- Гастон Боланос vs Дэниел Кэри
- Кайл Кратчмер vs Майкл Ломбардо
- Бобби Серонио vs Калоб Рамирез
- Тайсон Миллер vs Ралан Грейси
- Эдвин Де Лос Сантос vs Альберто Мендез
- Сократ Эрнандез vs Роджелио Луна
- Лэйрд Андерсон vs Джейти Дональдсон
- Тео Хэйг vs Алан Бенсон
Где смотреть Bellator 277, во сколько начало прямой трансляции
- в России официально транслировать турнир не будут
- можно посмотреть на платных сервисах Showtime, Gulu
- начало турнира в 02:00 по мск