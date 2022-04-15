Кард Bellator 277 Немков – Андерсон, кто дерется 16 апреля, весь список бойцов

Теги Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Патрисио Фрейре Bellator 277 Эй Джей Макки Бокс/MMA/UFC

16 апреля 2022 года в городе Сан-Хосе, Калифорния (США) пройдет турнир Bellator 277. В главном бою пройдет бой в полулегком весе между Патрисио Питбулем и Эй Джеем Макки. В со-главном бою пройдет финал гран-при полутяжеловесов Bellator между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном

Кард Bellator 277:

  • Эй Джей Макки vs Патрисио Питбуль
  • Вадим Немков vs Кори Андерсон
  • Аарон Пико vs Адли Эдвардс
  • Тимоти Джонсон vs Линтон Васселл
  • Тайрел Форчун vs Раким Кливленд
  • Довлетджан Ягшимурадов vs Рафаэль Карвальо
  • Гастон Боланос vs Дэниел Кэри
  • Кайл Кратчмер vs Майкл Ломбардо
  • Бобби Серонио vs Калоб Рамирез
  • Тайсон Миллер vs Ралан Грейси
  • Эдвин Де Лос Сантос vs Альберто Мендез
  • Сократ Эрнандез vs Роджелио Луна
  • Лэйрд Андерсон vs Джейти Дональдсон
  • Тео Хэйг vs Алан Бенсон

Где смотреть Bellator 277, во сколько начало прямой трансляции

  • в России официально транслировать турнир не будут
  • можно посмотреть на платных сервисах Showtime, Gulu
  • начало турнира в 02:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные