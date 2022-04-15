Кард Bellator 277 Немков – Андерсон, кто дерется 16 апреля, весь список бойцов

16 апреля 2022 года в городе Сан-Хосе, Калифорния (США) пройдет турнир Bellator 277. В главном бою пройдет бой в полулегком весе между Патрисио Питбулем и Эй Джеем Макки. В со-главном бою пройдет финал гран-при полутяжеловесов Bellator между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

Кард Bellator 277:

Эй Джей Макки vs Патрисио Питбуль

Вадим Немков vs Кори Андерсон

Аарон Пико vs Адли Эдвардс

Тимоти Джонсон vs Линтон Васселл

Тайрел Форчун vs Раким Кливленд

Довлетджан Ягшимурадов vs Рафаэль Карвальо

Гастон Боланос vs Дэниел Кэри

Кайл Кратчмер vs Майкл Ломбардо

Бобби Серонио vs Калоб Рамирез

Тайсон Миллер vs Ралан Грейси

Эдвин Де Лос Сантос vs Альберто Мендез

Сократ Эрнандез vs Роджелио Луна

Лэйрд Андерсон vs Джейти Дональдсон

Тео Хэйг vs Алан Бенсон

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