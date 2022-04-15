Где смотреть Bellator 277 Макки — Питбудь: когда, во сколько, время начала основного карда 16 апреля

В субботу 16 апреля в городе Сан-Хосе, Калифорния (США) пройдет турнир Bellator 277. В главном событии сразятся бойцы в полулегком весе Эй Джей Макки и Патрисио Питбуль.

Эй Джей Макки — американский боец без правил (полулегкий вес). На данный момент является чемпионом Bellator в своей весовой категории. В качестве профессионального бойца выходит в октагон уже 7 лет, а сейчас на его счету 18 побед и ни одного поражения. Свой крайний бой Макки провел 31 июля прошлого года в схватке с Патрисио с Питбулем и одержал победу в 1 раунде.

Патрисио Питбуль — бразильский боец без правил (полулегкий вес). С 2004 года является профессиональным ММА бойцом, а на данный момент в его активе 32 победы и 5 поражений. На сегодняшний день он является чемпионом в легком весе по версии Bellator. Его предыдущий бой состоялся 31 июля 2021 года, его противником был Эй Джей Макки, Питбуль потерпел поражение.

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