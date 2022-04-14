Энди Руис проведет бой против Тайрона Спонга 16 июля

Стало известно имя соперника бывшего чемпиона в тяжелом весе Энди Руиса (34-2, 22 КО).
16 июля мексиканец проведет бой против Тайрона Спонга. Об этом сообщил Дэвид Тетро, президент промоутерской компании Triller Fight Club, являющейся организатором этого мероприятия.
«Triller и Fight Club любят быть первопроходцами. Мы возлагаем большие надежды на это событие, в котором будут соревноваться сильнейшие боксеры-тяжеловесы мира и бойцы смешанных единоборств, чтобы определить лучших», – сказал Тетро.
Руис последний бой провел в 2021-м, победив Криса Арреолу. Спонг в январе этого года проиграл нокаутом во втором раунде Сергею Харитонову.
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