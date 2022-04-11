Флойд Мейвезер: «Все недовольны, потому что я умею выжимать из бокса выгоду. Даже за пределами ринга могу заработать 60 млн»

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) прокомментировал свое решение продолжить выходить в ринг для выставочных боев.

«Все недовольны, потому что я умею выжимать из бокса выгоду. Я умен, сохранил все свои навыки, осуществил много правильных инвестиций. Такие парни, как Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Уолтоны продолжают зарабатывать деньги даже в 50, 60, 90 лет. Это нормально.

Я был малышом из гетто, но сумел пробраться на вершину бокса, и уйдя все равно остаюсь там. У меня остались все мои способности и деньги при этом.

Вас волнует, что я могу заработать 40, 50, 60 млн даже за пределами ринга. Не злитесь, этот старый победил», – сказал Мейвезер.

Мейвезер 14 мая проведет выставочный бой в Дубае против Дона Мура.

Логан Пол подал в суд на Флойда Мейвезера. Он до сих пор не получил гонорар за бой

Флойд Мейвезер 14 мая проведет выставочный бой в Дубае против Дона Мура