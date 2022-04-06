Где смотреть бой Гарсия — Таго на вечере бокса: во сколько прямая трансляция 10 апреля по Мск

10 апреля 2022 года на арене «Alamodome» в Сан-Антонио (США) пройдет бой в легком весе. На ринг выйдет американец Райан Гарсия и ганец Эммануэль Таго.

Райан Гарсия — американский боксер (легкий вес), уже 5 лет выходит на бои в качестве профессионала. На сегодняшний день в его активе 21 победа и ни одного поражения. Ранее Гарсия являлся временным чемпионом мира в легком весе по версии WBC. Его крайний бой состоялся 2 января прошлого года против британца Люка Кэмпбелла. Райан одержал победу техническим нокаутом.

Эммануэль Таго — ганский боксер (легкий вес). Уже 17 лет выходит на ринг в качестве профессионального боксера, сейчас на его счету 32 победы и 1 поражение. По версии IBO является чемпионом мира в легком весе. Таго свой предыдущий бой провел 27 ноября 2020 года в схватке с Мейсоном Мейнардом и одержал победу.

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