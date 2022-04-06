Где смотреть бой Розенструйк – Тыбура на UFC 273: во сколько прямая трансляция 20 апреля по Мск

В субботу 10 апреля в Джексонвилле, США будет проведен турнир UFC 273, где состоится бой в тяжелом весе между Жаирзиньо Розенструйком и Марчином Тыбурой.

Жаирзиньо Розенструйк — суринамский боец без правил (тяжелый вес). Уже 9 лет выходит в октагон в качестве профессионального ММА бойца. На его счету 12 побед и 3 поражения. На сегодняшний день он находится на 8 строчке рейтинга UFC в тяжелом весе. Розенструйк свой крайний бой провел 25 сентября прошлого года в схватке с Кертисом Блэйдсом и потерпел поражение.

Марчин Тыбура — польский боец без правил (тяжелый вес). В качестве профессионала выходит на бои уже около 10 лет, а сейчас в его активе 22 победы и 7 поражений. Он занимает 10 строчку в официальном рейтинге UFC среди тяжеловесов. Предыдущий бой Тыбуры состоялся 30 октября прошлого года против Александра Волкова. Марчин потерпел поражение в этой схватке единогласным решением судей.

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