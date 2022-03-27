ACA 138: Расулов нокаутировал Джонсона, Борисов победил Бибулатова и другие бои

26 марта в Грозном (Россия) состоялся турнир ACA 138, в котором были разыграны три титула промоушена, а также определен полуфиналист гран-при легковесов.

В главном событии вечера состоялся бой за пояс в полусреднем весе между Абубакаром Вагаевым и Устармагомедом Гаджидаудовым. Победу раздельным решением (47-48, 49-46, 47-48, 49-46, 48-47) одержал Вагаев.

Другие бои турнира:

Юсуф Раисов победил Хакрана Диаса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47, 48-47, 49-46) и прошел в 1/2 гран-при в легком весе;

Салимгерей Расулов победил Тони Джонсона техническим нокаутом в первом раунде, став новым чемпионом в тяжелом весе;

Олег Борисов победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46, 49-46, 48-47), став новым чемпионом в легчайшем весе.

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